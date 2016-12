Geschenke für Funktionäre aus dem Kreis Frohe Weihnachten, lieber Herr...

Von red 24. Dezember 2016 - 14:00 Uhr

Zeit zur Besinnung, Zeit für Geschenke: auch unsere Redaktion will an Heiligabend nicht knausrig sein. Deshalb machen wir ausgewählten Alphamännern, die in diesem Jahr Schlagzeilen produziert haben, gerne eine – nicht ganz ernst gemeinte – Freude.





8 Bilder ansehen

Kreis Ludwigsburg - Die Weihnachtszeit ist für gewöhnlich eine Zeit, in der man hoffentlich die Muße haben sollte, in sich zu kehren und das Jahr zu reflektieren – wären da nicht die vielen lästigen Geschenke, die einen davon abzulenken versuchen.

Mehr zum Thema

Unsere Redaktion hat sich deswegen überlegt, an einige wichtige Funktionsträger im Landkreis, für die es in diesem Jahr nicht immer nur gut lief, was die Schlagzeilen angeht, ein Präsent publizistischer Natur zu überreichen. Natürlich geht es dabei auch um die Stadtbahndebatte in Ludwigsburg oder die vielen verspäteten Regionalzüge der Bahn. Aber auch um Pokémons oder Almgaudi. Das ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, aber wenn es zum Nachdenken anregt, wäre es wohl auch nicht verkehrt.