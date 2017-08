Gerüchte überschlagen sich Kommt das iPhone 8 schon im September?

Von (dr/spot) 13. August 2017 - 19:05 Uhr

So könnte das neue iPhone aussehen Foto: twitter.com/OnLeaks

Wann kommt endlich das neue iPhone? Gerüchten zufolge könnte es sogar schon im kommenden Monat in die Apple-Stores so weit sein - dann möglicherweise zunächst in einer limitierten Auflage.

Wie immer hüllt sich Apple in Schweigen und lässt somit die Gerüchteküche nur so brodeln. Zu dieser Taktik gehört auch, weder das Datum der Vorstellung des neuen Smartphone-Flaggschiffs zu veröffentlichen, noch sonst irgendwelche Details über das kommende iPhone der achten Generation Preis zu geben. Zeit für Analysten, wie den renommierten Tech-Experten Ming-Chi Kuo. Der gab jetzt zu Protokoll, dass er glaubt zu wissen, dass das neue Gerät schon im September kommt.

Er sei sich laut "MacRumors.com" sicher, dass es im nächsten Monat nicht nur vorgestellt wird, sondern auch schon zu kaufen sein wird. Es gäbe demnach eine limitierte Auflage von zwei bis vier Millionen Smartphones. Erst anschließend sollen die regulären Geräte in die Stores kommen. Es wird weiterhin spannend bleiben, bis Apple die Katze endlich aus dem Sack lässt.

