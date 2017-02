Germany’s Next Topmodel Giuliana aus Baden-Württemberg mausert sich zur Favoritin

Von ps 17. Februar 2017 - 11:16 Uhr

Beim Foto-Shooting auf einem Stand up Paddle zeigt Giuliana aus Baden-Württemberg, wie fotogen sie ist.Foto: ProSieben/Richard Hübner

Heidi Klum sticht mit ihren Mädchen in der zweiten Folge ihrer Castingshow „Germany´s Next Topmodel“ in See. Zwei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg nimmt sie mit auf die GNTM-Reise.

Stuttgart - In der zweiten Folge „Germany´s Next Topmodel“ sticht Heidi Klum mit den Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo und ihren 28 Mädchen in See. Bikini-Shooting und Entscheidungs-Walk an Deck stehen auf dem Programm. Am Ende müssen vier Mädchen die Show verlassen.

Die Freude über den Abstecher mit dem GNTM Kreuzfahrtschiff währt nur kurz, ein Großteil der Mädchen wird seekrank. Aber kein Grund sich auszuruhen: Das erste Shooting steht an. Die Kandidatinnen sollen sich in ihre Bikinis werfen, wie sich das auf einem Kreuzfahrtschiff gehört und mit nur einem Schuss ein Top-Foto machen.

Giuliana will aufhören

Giuliana Farfalla aus Baden-Württemberg fühlt sich im Bikini gar nicht wohl und schockt die Zuschauer. Sie möchte die Show lieber abbrechen. Juror Michael spricht ihr gut zu und das angehende Model bleibt. Giuliana erzählt von ihrer Geschichte und schließt mit einer der „weisesten“ Äußerungen, die je von einer GNTM-Teilnehmerin gemacht wurde: „Jeder Mensch ist was besonderes. Wären wir alle gleich, wäre die Welt doch komplett langweilig.“

Beim anschließenden Foto-Shooting auf einem Stand-up-Paddle ist Modelmama Heidi ganz begeistert von der 20-Jährigen aus dem Kreis Emmendingen. Sie wird zur Favoritin aus dem Team Michael gekürt und ist natürlich eine Runde weiter.

Victoria muss von Bord

Während Giuliana ganz weit oben auf Heidis Liste steht, ist sie mit den Leistungen von Victoria aus Friedrichshafen gar nicht zufrieden. Skatergirl Victoria hat beim Stand-up-Paddle-Shooting Schwierigkeiten und auch beim Abschluss-Walk hinkt sie im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihren Konkurrentinnen hinterher.

Heidi Klum glaubt nicht, dass das 16-jährige Küken noch aufholen kann und hat daher kein Foto für Victoria. Da fließen natürlich die Tränen. Doch schon kurz darauf ist Victoria wieder ganz die Alte. Mit einem flotten Spruch: „Heidi sagt, ich kann nicht laufen, aber ihr werdet bald alle meine Platten kaufen“, verabschiedet sich die Schwäbin.