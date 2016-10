German Barber Awards Das ist Deutschlands bester Barbier

17. Oktober 2016 - 10:41 Uhr

Großstadt-Hipster tragen Vollbart, das gehört zum Lifestyle. Und auch die Frisur wird Männern zunehmend wichtiger – das verschafft den Barbershops in Deutschland regen Zulauf. In Nürnberg wurde jetzt der beste Barbier Deutschlands gekürt.





Nürnberg - Die Zeiten, in denen Herren im Friseurgeschäft unter Dutzenden von Frauen ein Nischendasein führten, sind vorbei. Mann geht heute zum Barbier oder Barber, wie es auf Englisch heißt. Dort sind Männer unter sich und können sich der neuesten Bart- und Frisurenmode widmen. Statt „Gala“, „Bunte“ und Capucchino gibt es in den Shops Motorrad- und Autozeitschriften sowie Whiskey und Bier – eben alles, was ein Mann so zur Entspannung braucht. Eine neue männliche Eitelkeit bricht sich Bahn – inzwischen werde etwa um halbe Millimeter verhandelt, und großer Wert auf akkurate Schnitte gelegt, weiß der Barbier Thorsten Staudt. „Der Mann hat wieder mehr Selbstverständnis“, sagte Staudt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Früher war er nur Teil des Frauensalons.“

Sezer Soylu ist Deutschlands bester Barber

Dieser Entwicklung die Krone aufgesetzt hat Micha Birkhofer. Der Fachhändler für Barbier-Bedarf hat 2015 die „German Barber Awards“ ins Leben gerufen, um den Meistern der Zunft eine Bühne zu bieten. Am Wochenende hieß es nun wieder „Schnipp-Schnapp Haare ab“ – in Nürnberg fanden die zweiten „German Barber Awards“ statt. Rund 100 Barbiere und Barbierinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigten, was sie an Schere und Maschine so drauf haben und welche Trends und Styles angesagt sind. Sein Handwerk am besten beherrscht hat Sezer Soylu. Der 39-Jährige aus Augsburg setzte sich im Nürnberger Messezentrum gegen 14 Konkurrenten aus dem deutschsprachigen Raum durch, darunter auch eine Frau. „Ich bin einfach überwältigt und dankbar und kann es noch gar nicht fassen“, erklärte Soylu nach seinem Sieg.

Bart-Styling, Nassrasur, klassische Männerhaarschnitte

Im Rahmen der Friseurfachmesse Haare hatten die Barbiere bei einem ganztägigen Live-Wettkampf ihr Können in den Kategorien Bart-Styling, Nassrasur mit dem Messer und klassische Männerhaarschnitte gezeigt. Im Vorjahr hatte Marco Sailer aus Mannheim den Meistertitel errungen. Dieser habe Sailer große Aufmerksamkeit eingebracht, sagte Veranstalter Micha Birkhofer. „Er ist ein richtiger Star geworden.“ Nach Birkhofers Schätzungen gibt es mittlerweile 400 bis 500 Barbershops in Deutschland, vor einem Jahr seien es rund 250 gewesen.