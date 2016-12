Gerlingen Großeinsatz wegen brennender Autos

Von red 08. Dezember 2016 - 17:08 Uhr

Ein Feuer in einer Tiefgarage in Gerlingen fordert am Donnerstag die Feuerwehr.Foto: dpa/Symbolbild

In einer Tiefgarage in Gerlingen brennen drei Autos komplett aus. 20 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, die ganze Straße ist ohne Strom.

Gerlingen - In einer Tiefgarage in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei meldet, gerieten dort drei Autos aus ungeklärter Ursache in Brand und brannten völlig aus. Angaben zur Brandursache waren zunächst nicht möglich. 95 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren mit 24 Fahrzeugen im Einsatz, darüber hinaus 14 Mitarbeiter des Rettungsdienstes und sechs Streifenbesatzungen der Polizei.

Rund 20 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, sie wurden in der Stadthalle untergebracht. Ob und wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, hängt von Schadstoffmessungen der Feuerwehr ab, die derzeit durchgeführt werden (Stand 17 Uhr). Die Stadtverwaltung prüft vorsorglich eine mögliche Unterbringung für die Nacht. Der gesamte Straßenzug ist aufgrund des Brandes derzeit ohne Strom. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort.