Gerlingen Falsche Krankenschwester bestiehlt Seniorin

Von ps 29. Juni 2017 - 17:15 Uhr

Die unbekannte Täterin gibt sich in Gerlingen als Krankenschwester aus und bestiehlt eine 78-Jährige. Foto: dpa

In Gerlingen gibt sich eine unbekannte Frau als Krankenschwester aus und betritt die Wohnung einer Seniorin. Wenig später fehlt von der „Krankenschwester“ und dem Schmuck der 78-Jährigen jede Spur.

Gerlingen - Mit einer perfiden Masche hat eine bislang unbekannte Täterin am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) Schmuck in vierstelligem Wert erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte die Unbekannte an der Wohnungstür einer 78 Jahre alten Frau und gab sich als Krankenschwester aus. Sie forderte die Seniorin auf, sich für eine Untersuchung hinzulegen. Daraufhin legte sich die Frau im Wohnzimmer auf die Couch.

Wenig später legte sich die Frau dann nach einer Aufforderung ins Bett begeben. Plötzlich verließ die vermeintliche Krankenschwester das Schlafzimmer. Die misstrauisch gewordene Seniorin folgte ihr und stellte fest, dass die Wohnungstür offen stand. Da sie vermutete, dass die Unbekannte eine weitere Person in die Wohnung lassen wollte, wies die 78-Jährige der Frau die Türe. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass mehrere Schmuckstücke, die sich im Wohnzimmer befunden hatten, fehlten.

Die Polizei sucht Zeugen

Die angebliche Krankenschwester soll Zeugenaussagen zufolge zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,50 Meter groß sein. Sie soll einen dunkleren Teint und ein asiatisches Aussehen gehabt haben sowie sehr gebrochens Deutsch gesprochen haben. Möglicherweise war sie tatsächlich mit Komplizen unterwegs. Die Polizei, Telefonnummer 07156/9449-0, sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können.