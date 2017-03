Gerlinde Kretschmanns Kaffeerunde Viel Engagement, ein wenig Klatsch

Von red/dpa 23. März 2017 - 19:12 Uhr

Ein prächtiger Saal, Kronleuchter, Damen in schicken Kostümen: Im Ambiente des Neuen Schlosses lobt Gerlinde Kretschmann den großen Einsatz vieler Frauen und verrät, was bei ihr daheim auf den Kaffeetisch kommt.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Baden-Württembergs First Lady Gerlinde Kretschmann kennt die Arbeit in den Vesperkirchen im Land aus eigener Erfahrung. Bei ihrem traditionellen Frühjahrskaffee am Donnerstag im Neuen Schloss hat sie den Beitrag der vielen ehrenamtlichen Helfer gelobt. „Ihr Engagement beeindruckt mich immer wieder“, sagte die Frau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an die geladenen Vertreterinnen gewandt. „Es könnte gerne noch mehr solcher Angebote geben.“ Daher unterstützte sie die neu gestartete Vesperkirche in Calw mit einer Spende.

Die Gastgeberin war im großgeblümten Kostüm mit festlichem Fascinator-Kopfschmuck erschienen, schüttelte Hände und posierte mit den Damen für Fotos. „Der Tag geht weit über normalen Kaffeeklatsch hinaus“, betonte die 69-Jährige. Viele Frauen engagierten sich im Hintergrund. „Heute stehen sie mal als Staatsgäste im Vordergrund.“

Ihrer Einladung waren rund 70 Damen gefolgt, darunter die Honorargeneralkonsulin für Nepal, Ann-Katrin Bauknecht, sowie Kirsten Mangold, Frau des früheren Daimler-Managers Klaus Mangold, und Nicole Jäger-Koydl, auch bekannt als Krimiautorin Helena Reich, die mit Staatssekretär Martin Jäger (CDU) verheiratet ist.

Brigitte Ludwig-Untersteller, Frau von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne), hielt einen Plausch mit Waltraud Ulshöfer, der Gattin von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). „Ich komme immer wieder gerne, jedes Mal nehme ich sehr gute Anregungen mit“, sagte Untersteller. Und Gabriele Reinhart, die Frau an der Seite des CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Reinhart, freute sich, bei dieser Gelegenheit das eigene Netzwerk zu vergrößern. Musik kam von vier jungen Cellisten, die schon Preise bei „Jugend musiziert“ eingeheimst haben.

„Ich habe kein Problem damit, die Hauptrolle zu spielen“, sagte Gerlinde Kretschmann, die bereits zum sechsten Mal zu Kaffee und Kuchen einlud. Was zu Hause bei Kretschmanns auf den Tisch kommt? „Käsekuchen, Obstkuchen oder eine Schwarzwälder Kirschtorte, wenn ich viel Zeit habe auch Florentiner.“