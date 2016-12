Gerichtsverhandlung in Ludwigsburg Vorwurf des Rezeptbetrugs nicht bewiesen

Von Klaus Wagner 22. Dezember 2016 - 16:00 Uhr

Der Missbrauch mit Apothekerrechnungen war nicht zu bewiesen.Foto: dpa

Ein 57 Jahre alter Mann wird vom Amtsgericht freigesprochen.

Ludwigsburg - D ie Anklage ist relativ einfach: Der Mann aus einer Strohgäu-Kommune soll 2008 und 2009 vier von seiner Apotheke quittierte Rezepte über Medikamente im Wert von 3700 Euro bei seiner privaten Krankenversicherung eingereicht haben, um ungerechtfertigt Geld zu erhalten. Die Arzneimittel habe er nicht erhalten; weil er das vier Mal getan habe, seien die Vorfälle ein gewerbsmäßiger Betrug. Die Versicherung war auf den Beschuldigten gestoßen, als die Erstattungsanträge eines anderen Kunden derselben Apotheke überprüft wurden.

Mehr zum Thema

Am Mittwoch wurde der 57-Jährige vom Amtsgericht Ludwigsburg freigesprochen. Es habe zwar „kräftige Indizien“ gegeben, dass alles gewesen sei wie vom Staatsanwalt beschrieben, so der Richter. Er sei aber „nicht hinreichend überzeugt“, dass die Tat erfolgte wie sie angeklagt war.

Die Beweise zu erheben war kompliziert. Die Vorgänge haben sich vor sieben und acht Jahren zugetragen, die als Zeugin geladene Apothekenbesitzerin konnte keine vollkommen schlüssigen Angaben mehr machen. Alle der Anklage zugrunde liegenden Medikamentenverkäufe hatte ein angestellter Apotheker getätigt – dessen eigenes Geschäft pleitegegangen war. Dieser Mann habe, so der Angeklagte, auf Bedienung durch ihn und Barzahlung bestanden – auch bei einem Einkauf über mehr als 2000 Euro. Dafür habe er am selben Tag 1000 Euro am Geldautomaten abgehoben.

Dieser Apotheker hatte der Versicherung gestanden, zumindest einem anderen Kunden Rezepte quittiert zu haben – den Schaden habe er wieder gutmachen wollen. Dieser von der Versicherung überprüfte Kunde ist rechtskräftig verurteilt. Der Apotheker wurde auch angeklagt, er starb aber vor der Verhandlung. Die Apothekenbesitzerin legte dar, dass auch Arznei verkauft wurde, ohne dies elektronisch festzuhalten. Bei den beanstandeten Rezepten gab es auch welche mit handschriftlichen Einträgen; dies führte zu vielen Fragen.

Vorwürfe von Beginn an abgestritten

Der Angeklagte stritt von vorneherein den Betrug ab: „Das ist alles aus den Fingern gesogen.“ Er habe nach einem Unfall mit Mehrfachbrüchen viele Medikamente gebraucht, zudem habe er große Mengen mit zu seinen langen Auslandsaufenthalten in Fernost mitgenommen. Er habe die Medikamente vom Apotheker erhalten, die Reste lagerten noch im Keller.

Alle Vorwürfe des Staatsanwalts würden sich auf Angaben des verstorbenen Apothekers stützen, begründete der Verteidiger seinen Antrag auf Freispruch, „sonst haben wir nichts“. Unstimmigkeiten seien von der Polizei vernachlässigt worden, der Apotheker habe seine Berufspflichten verletzt. Die Apothekeninhaberin habe als Zeugin nichts beigetragen, um die Vorwürfe gegen den Angeklagten zu untermauern. Zudem sei der angebliche Schaden von 3700 Euro nicht zu beweisen.

„Ihre Einlassungen waren nicht zu widerlegen“, sagte der Richter in seiner Freispruch-Begründung zum Angeklagten.