Geplantes Flüchtlingsheim in Korntal Bürgerentscheid verhindert Kompromiss

Von Franziska Meißner 19. Dezember 2016 - 18:00 Uhr

In eine neue Korntaler Unterkunft an der Ludwigsburger Straße werden wohl spätestens im Frühjahr Flüchtlinge einziehen. (Symbolbild).Foto: dpa

Der Bürgerentscheid im Oktober ist zwar zu Gunsten des Heims am Korntaler Friedhof ausgegangen, gleichwohl wollte der Bürgermeister auf die Gegner des Baus zugehen. Ein möglicher Kompromiss ist aber aus dem Spiel.

Korntal-Münchingen - Der Bürgerentscheid über eine geplante Flüchtlingsunterkunft am Korntaler Friedhof im Oktober ist zwar im Sinne der Verwaltung für den Bau ausgefallen, dennoch wollte Joachim Wolf den Gegnern der Unterkunft ein Stück weit die Hand reichen. Ginge es nach dem Willen des Korntal-Münchinger Bürgermeisters, würde das zweistöckige Gebäude an der Ludwigsburger Straße modifiziert und gegebenenfalls etwas kleiner gebaut als eigentlich vorgesehen. Das ist aus rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich, wie der Bürgermeister bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitteilte.

Es bleibt bei 15 Wohneinheiten

Nach dem Entscheid, mit dem die Unterstützer des Bürgerbegehrens den Gemeinderatsentscheid für den Bau anfechten wollten, hatte Wolf versprochen, den Willen der Wähler trotz des gescheiterten Begehrens „ernst zu nehmen“. Die Details der Planung, die der Gemeinderat für das Gebäude in der Ludwigsburger Straße im Februar beschlossen hatte, wollte der Bürgermeister gerne abändern. Ob das juristisch überhaupt möglich ist, war jedoch lange unklar.

Nun ist die Prüfung abgeschlossen: Es muss bei den vorgesehenen 15 Wohneinheiten bleiben. Denn diese tauchen in der Frage des Bürgerentscheids auf – und die rechtliche Auffassung ist die, dass somit auch über diese Zahl abgestimmt worden ist. Das hat der Ludwigsburger Verwaltungswissenschaftler Arne Pautsch bereits nach dem Entscheid vermutet. Davon, sagt die Sprecherin und Referentin des Bürgermeisters, Benita Röser, könne nur bei einer wesentlichen Änderung der Lage abgewichen werden. Etwa dann, wenn die Zahl der ankommenden Flüchtlinge stark sinken würde. Das ist nicht der Fall. Im kommenden Jahr wird die Stadt wohl weitere 130 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufnehmen müssen. In diesem Jahr gibt es noch einen Rückstand von 14 fehlenden Plätzen. Obgleich der Landkreis ein Gelände in der Kornwestheimer Straße in Münchingen zurzeit nicht bebaut, werden die vorhandenen Unterkünfte des Kreises im neuen Jahr laut der Stadt „nahezu voll belegt“ sein. Was mit dem Grundstück, das für den Kreis vorgesehen war, passieren soll, soll im Sommer entschieden werden. Dann möchte die Stadt auch die Arbeiten für eine neue Unterkunft im Esslinger Weg in Münchingen vergeben.

Der Bürgermeister wollte „ein wenig entgegenkommen“

Noch in diesem Jahr oder im Frühjahr soll das umstrittene Gebäude am Korntaler Friedhof fertig werden. Der Bürgermeister bedauert, dass ein Kompromiss nicht möglich ist: „Es war mein guter Wille, ein wenig entgegenzukommen“, sagt Wolf. Man habe das „ernsthaft geprüft“.

Ein Schlupfloch bleibt gleichwohl. Während die 15 Wohneinheiten durch den Bürgerentscheid gesetzt sind, könnten diese durch weniger Personen bewohnt werden – etwa durch 15 Einzelpersonen. Das aber wäre laut Benita Röser „unwirtschaftlich und würde ein anderes Klientel an Bewohnern bedeuten.“ Laut dem Bürgermeister möchte man gerne Familien ansiedeln.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Egon Beck bemerkte, es sei „ungünstig gelaufen“, weil die Erwartungshaltung entstanden sei, dass es zu einem Kompromiss kommen könnte. Edeltraud Siegle (Freie Wähler) bedauerte, dass die Stadt den Sachverhalt nicht habe vorher klären können.