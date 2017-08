Geplante Asyl-Unterkunft in Pleidelsheim Keine Flüchtlinge im alten Ochsen

120 Flüchtlinge sollten im bisher leerstehenden Hotel Ochsen untergebracht werden. Jetzt wurde das Hotel aber doch verkauft. Der neue Besitzer will es wiederbeleben.

Pleidelsheim - Die Erleichterung darüber, dass das Hotel Ochsen in der Pleidelsheimer Ortsmitte neu belebt wird, ist Bürgermeister Ralf Trettner anzumerken. Aus seiner Sicht ist das aus dreierlei Gründen eine gute Lösung: „Zum einen, weil es einen Mangel an Übernachtungsplätzen in Pleidelsheim gibt“, sagt er. „Zum anderen bin ich froh, dass unsere Infrastruktur durch die Hotelgäste, die im Ort einkaufen werden, gestärkt wird.“ Und zu guter Letzt bedeute es einen Gewinn für die örtliche Gastronomie.

Wiederbelebung verhindert Flüchtlingsunterkunft

Und noch einen Grund gibt es, weshalb sich der Bürgermeister freut: Die Wiederbelebung des Hotels verhindert die Umwandlung in eine Unterkunft für 120 Asylbewerber. Nicht, dass der kleine Ort Flüchtlingen ablehne – im Gegenteil. Die Gemeinde hat bereits überdurchschnittlich viele aufgenommen. In den Unterkünften in der Marbacher Straße und in der Mörikestraße seien bereits rund 120 Flüchtlinge beheimatet. Hinzu kommen sechs Wohnungen in zwei Einfamilienhäusern, die im Dezember bezugsfertig sein sollen. „Wir haben unser Soll erfüllt“, sagt Ralf Trettner, der, wie viele andere Pleidelsheimer nicht verstanden hat, warum der Landkreis weitere 120 Flüchtlinge in Pleidelsheim unterbringen wollte.

Gegen die Anzahl an Flüchtlingen hatte in der Vergangenheit auch die bisherige Eigentümergemeinschaft des Ochsens geklagt, jedoch sowohl vor dem Amts-, als auch vor dem Landgericht eine Niederlage erlitten. Zuletzt war Klage gegen diese Urteile beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingereicht worden, die aufgrund der neuen Eigentumsverhältnisse aber inzwischen zurückgezogen ist.

Der Besitzer der Ludwigsburger Mavi-Bar hat das Hotel gekauft

Der neue Eigentümer heißt Hasan Yildizbas und kommt aus Ludwigsburg. Seit 2010 leitet er dort in der Weststadt das Hotel Mörike sowie die Mavi-Bar bei der Fußgängerzone. Im September will Hasan Yildizbas mit 25 der insgesamt 50 Zimmer den Betrieb in Pleidelsheim starten. „Bis zum Jahresende sollen dann alle Zimmer fertig sein, bevor im neuen Jahr die Außenfassade gerichtet wird.“ Dann wird die Verwandlung vom Hotel Ochsen in das Hotel am Schillerplatz endgültig vollzogen sein.

Das Ludwigsburger Landratsam hat auf die Neuigkeit gelassen reagiert. Wegen der Klagen, hatte die Kreisverwaltung noch nicht mit dem Umbau begonnen. Da dieser nun auch nicht mehr möglich ist, müssten die Flüchtlinge anderweitig untergebracht werden, sagt der Pressesprecher Andreas Fritz. „Was auch möglich ist.“