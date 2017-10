Georgien Fußball-Torwart stirbt vor Spiel

Vor einem Ligaspiel im georgischen Tiflis ist ein 31-Jähriger gestorben. Der Torwart des Fußballclubs Sugdidi hatte beim Aufwärmen das Bewusstsein verloren.

Tiflis - Der Torwart des georgischen Fußballclubs Sugdidi ist vor einem Zweitligaspiel in Tiflis zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Der 31-jährige Schota Maminaschwili habe am Sonntag beim Aufwärmen das Bewusstsein verloren, berichteten Medien in der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus.

Das Spiel von WIT Georgia Tiflis gegen Sugdidi sei deshalb abgesagt worden. Maminaschwili stand den größten Teil seiner Laufbahn für den Club Dynamo Batumi im Tor. Zu Sugidi war er mit Beginn der Saison gewechselt.