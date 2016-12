Reaktionen zum Tod von George Michael Kollegen trauern um Superstar

Von red/AP 26. Dezember 2016 - 14:59 Uhr

Der Pop-Superstar George Michael ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Freunde und Kollegen aus dem Musikbusiness stehen unter Schock. Hier haben wir die Reaktionen zu George Michaels Tod zusammengetragen.





New York - Der Tod von George Michael hat in der Musikwelt große Betroffenheit ausgelöst. Eine Auswahl der Reaktionen:

Ein von Elton John (@eltonjohn) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 15:24 Uhr

„Ich habe einen geliebten Freund verloren - die gütigste, großzügigste Seele und einen brillanten Künstler. Ich fühle mit seiner Familie und all seinen Fans.“ - Elton John bei Instagram.

Feeling very honored to have been part of #GeorgeMichael's #Freedom90 video. His bravery inspired all of us. RIP 💔 https://t.co/33iZLbGTG4 pic.twitter.com/nsJcRzFyyv— Cindy Crawford (@CindyCrawford) 26. Dezember 2016

„Eine große Ehre, Teil des George-Michael-Videos „Freedom 90“ gewesen zu sein. Sein Mut hat uns alle inspiriert.“ – Supermodel Cindy Crawford bei Twitter.

Oh God no …I love you George …Rest In Peace x— Robbie Williams (@robbiewilliams) 26. Dezember 2016

„Oh Gott nein. Ich liebe dich, George. Ruhe in Frieden.“ – Popsänger Robbie Williams, der einst auch „Freedom“ von George Michael coverte, via Twitter.

„George Michaels süße Soul-Musik wird weiterleben auch nach seinem plötzlichen Tod. Habe mit ihm öfter zusammengearbeitet. Sein großes Talent schien dabei immer durch und sein Humor machte diese Erfahrung sehr angenehm.“ – Ex-Beatle Paul McCartney auf seiner Homepage.

God bless George Michael peace and love to all his friends and family 😎✌️🌟💖— #RingoStarr (@ringostarrmusic) 26. Dezember 2016

„Gott segne George Michael - Frieden und Liebe all seinen Freunden und seiner Familie.“ – Ex-Beatle Ringo Starr bei Twitter.

„Verheerend. Was für eine schöne Stimme er hatte. Seine Musik wird als Erbe seines Talents weiterleben. Ich kann nicht glauben, dass er gestorben ist. Ich hoffe, Buddha wird ihn in den Arm nehmen.“ – 80er-Jahre-Popstar Boy George (Culture Club) mit einem längeren Tweet via Twitter.

„Lieber George, viel zu früh von uns gegangen. Es ist so traurig. Tiefempfundenes Beileid seiner Familie und seinen Freunden. In Liebe, Neil and Chris“ – Das Popduo Pet Shop Boys bei Facebook.

„Nur 53 Jahre war er bei uns... aber er hat die 80er Jahre Popmusik und das moderne Weihnachtsfest geprägt wie kaum ein anderer. Das heimtückische 2016 hat anscheinend immer noch nicht genug Legenden eingesammelt... aber es reicht jetzt wirklich. Schon lange.“ – Komiker und Satiriker Oliver Kalkofe bei Facebook.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt— Madonna (@Madonna) 26. Dezember 2016

„Lebewohl mein Freund!...Noch ein großer Künstler, der uns verlässt.“ - Popstar Madonna bei Twitter.

„Mein Herz ist, wie eures, zerbrochen. George Michael war ein musikalisches Genie und ich bin so dankbar, ihn gekannt zu haben.“ - Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli auf Facebook.

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) 25. Dezember 2016

„Ich liebe George Michael so lange ich denken kann. Er war eine absolute Inspiration. Immer seiner Zeit voraus.“ - Schauspieler, Schauspieler und Comedian James Corden bei Twitter.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6— Andrew Ridgeley (@ajridgeley) 26. Dezember 2016

„Untröstlich über den Verlust meines geliebten Freundes Yog. Ich, seine Lieben, seine Freunde, die Musikwelt, die Welt als Ganzes. Auf ewig geliebt. Küsse“ - Andrew Ridgeley, Michaels Schulfreund und Bandkollege bei Wham! bei Twitter. Yog ist eine englische Abkürzung für „Yours Only George.“

„Absolut am Boden zerstört über die Nachricht vom Verlust von @GeorgeMichael. Wahrhaft brillantes Talent. #Traurig #Traurig #Traurig.“ - Martin Fry von der New-Wave-Band ABC.

I was just at his home the morning of our last @CHICorg show on Dec 23rd in London. I'm stunned #RIPGeorgeMichael My heartfelt condolences. — Nile Rodgers (@nilerodgers) 26. Dezember 2016

„Das ist so verrückt. Am Morgen des 23. Dezembers war ich noch bei ihm zu Hause. So verrückt.“ - Produzent und Musiker Nile Rodgers.

Can't believe George Michael has passed ....one of the greatest singers and writers the UK ever produced. I'm really saddened ..a lovely man— Howard Jones (@howardjones) 25. Dezember 2016

„Kann nicht glauben, dass George Michael gestorben ist...einer der größten Sänger und Songschreiber, den das Vereinigte Königreich je hervorgebracht hat. Ich bin echt traurig...ein großartiger Mann.“ - Sänger Howard Jones.

other than a global pop phenom, George Michael was one of the true British soul greats. alot of us owe him an unpayable debt. bye George xx— Mark Ronson (@MarkRonson) 25. Dezember 2016

„Nichts anderes als ein globales Pop-Phänomen - George Michael war eine der echten britischen Soul-Größen. Viele von uns haben ihm unermesslich viel zu verdanken. Bye George, Küsse.“ - Produzent und Musiker Mark Ronson bei Twitter.

I met George Michael a few times & he was ever a gentle, unassuming soul.A rare presence in a world full of self.

Honest, genuine talent.— Alison Moyet (@AlisonMoyet) 25. Dezember 2016

„Ich habe George Michael ein paar Mal getroffen & er war eine so sanfte, bescheidene Seele. Eine seltene Persönlichkeit in einer Welt voller Selbstverliebtheit. Ehrliches, echtes Talent.“ - Singer-Songwriterin Alison Moyet bei Twitter.

Its hard to take in. One of our most talented singer songwriters has left us. RIP George Michael. Such sad, tragic news. 2016 please end.— Simply Red (@SimplyRedHQ) 25. Dezember 2016

„Das ist schwer zu verdauen. Einer unserer talentiertesten Singer-Songwriter hat uns verlassen. Ruhe in Frieden George Michael. So traurige, tragische Nachrichten. 2016, bitte hör auf.“ - Popgruppe Simply Red bei Twitter.