Gemeinschaft in Korntal-Münchingen Vorleser kommt mit dem Buch zum Essen

Von Klaus Wagner 09. Oktober 2017 - 19:00 Uhr

Wiebke von der Foehr (links) von der Stadtbücherei und die Gemeindereferentin Regina Wiendahl organisieren das „Lauschgericht“. Foto: factum/Bach

In der Stadt gibt es eine ungewöhnliche Aktion zum bundesweiten Vorlesetag am 17. November. Das „Lauschgericht“ verbindet das gemeinschaftliche Mahl mit dem Zuhören. Noch werden Teilnehmer gesucht.

Korntal-Münchingen - Wiebke von der Foehr und Regina Wiendahl suchen Menschen – solche, die gern essen, und solche, die gern zuhören. Aber auch solche, die gern vorlesen. „Lauschgericht“ heißt die Aktion, zu der die Leiterin der Stadtbücherei und die katholische Gemeindereferentin einladen. Die Veranstaltung ist Teil des bundesweiten Vorlesetags, der am Freitag, 17. November, stattfindet. Das Ziel ist es, möglichst viele Menschen zusammenzubringen – aller Bevölkerungsschichten, jeden Alters, und als Zuhörer wie als Vorleser. „Das kann vom Kindergarten bis zum Seniorenheim reichen“, sagt Wiendahl.

Die Idee ist einfach: Eine gemeinsame Mahlzeit wird mit einem gemeinsamen Zuhör-Erlebnis verbunden. Es gibt einen Gastgeber, der wenige Menschen im Idealfall in seine Wohnung einlädt, und einen Vorleser oder eine Vorleserin. Während des Essens, oder in den Pausen, hören die Gäste zu – einer Geschichte oder Auszüge aus einem Buch, 20 bis 30 Minuten lang.

Idee aus Essen importiert

Die Referentin der katholischen Kirchengemeinde Sankt Johannes Korntal hat die Idee für dieses organisierte Zusammentreffen aus dem Bistum Essen mitgebracht. Wiendahl redete darüber mit der Leiterin der Stadtbücherei – gemeinsam beschloss man, diese Veranstaltung in Korntal-Münchingen einzuführen. „Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft“, verdeutlicht Wiebke von der Foehr. „Es ist toll, wenn die Beteiligten hinterher miteinander reden“, sagt Wiendahl – über das Buch, sein Thema oder über Dinge, die einen sonst bewegen.

Von Anfang an kamen weitere Partner ins Boot: Die Buchhandlung Blessings, der Weltladen Korntal, der Freundeskreis der Stadtbücherei, die katholische Kirchengemeinde Sankt Joseph Münchingen-Hemmingen sowie die Volkshochschule. „Wir wollen als katholische Gemeinde etwas machen, was man von der Kirche nicht unbedingt erwartet. Wir kümmern uns auch um andere Themen.“ Ein missionarischer Gedanke stecke „überhaupt nicht“ dahinter. Die Kreise könnten Familien sein, Kindergärten, Auszubildende, Kaffeekränzchen – der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt.

Veranstaltungen den ganzen Tag über

Die Veranstaltungen sollen zwischen 11 und 14 Uhr, von 14 bis 17 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden. Im katholischen Gemeindesaal, Tubizer Straße, richte man eine oder mehrere Tischgemeinschaften ein – ohne Anmeldung. Der Freundeskreis der Bücherei lädt am Abend in den Bürgertreff in der Görlitzstraße ein. In Münchingen beteiligt sich der Spitalhof.

Das Essen müsse überhaupt nicht kompliziert sein, die Gastgeber seien in der Gestaltung ihres Angebots völlig frei. „Es erwartet keiner ein Festmahl“, sagt Regina Wiendahl. Keiner dürfe erwarten, als Vorleser einem Bühnenprofi zu begegnen – obwohl einige davon in der Stadt leben. „Wer möchte, darf sich gerne melden“, scherzt von der Foehr, „Gage gibt’s aber nicht.“ Und für alle anderen gibt es auch genug Platz.