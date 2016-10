Geleebananen statt Gummibärchen Jan Böhmermann moderiert „Wetten, dass..?“

Von pho 11. Oktober 2016 - 16:04 Uhr

Versucht sich nun auch als Moderator von „Wetten, dass..?“: Jan Böhmermann.Foto: ZDF

Nun ist es offiziell: Der TV-Komiker moderiert an diesem Donnerstag eine Sendung „Wetten, dass..?“. Das ZDF hat die Programmänderung bestätigt. Die Gästeliste erinnert an die guten Zeiten der großen TV-Show.

Mainz - Jan Böhmermann wird an diesem Donnerstag eine Sendung der abgesetzten TV-Show „Wetten, dass..?“ moderieren. Was bei seiner Ankündigung vor drei Tagen noch so klang wie eine weitere satirische Fake-Meldung von ihm, wurde mittlerweile auch vom ZDF bestätigt. Die Programmänderung ist nun auch ins aktuelle Fernsehprogramm übernommen worden. Konkret soll es sich um eine Sondersendung von Böhmermanns „NeoMagazin Royale“ handeln, die donnerstags um 22:15 Uhr auf dem Spartenkanal ZDFneo läuft.

Vor drei Tagen hatte es dazu erste Gerüchte gegeben, als Böhmermann in seiner Talk-Sendung „Fest&Flauschig“ erwähnte, dass er seit zwei Jahren am ZDF „rumbaggere“, dammit er einmal eine „Wetten, dass..?“-Sendung moderieren dürfe. Es sei schade, dass die Sendung nicht mehr laufe und er habe „Bock, das mal auszuprobieren“.

Zu diesem Zeitpunkt war keineswegs klar, dass Böhmermanns Kommentar ernst gemeint war – wie man bei ihm generell aufpassen muss, was Wahrheit und was Fake ist, siehe #varoufake. Auf Twitter trendete das Thema trotzdem in kürzester Zeit:

lang="de" dir="ltr">So krass, dass Take That sich in der Show nochmal getrennt haben! #wettendass— Christian Huber (@Pokerbeats) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Ooaahhh, es wird spannend. Wer wird der Wettsieger des Abends? #wettendass— ZDF (@ZDF) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr"> #wettendass nur auf Platz 3 der Trending Topics?



Früher war mehr Gummibärchen!— Wetten, dass..? (@wettendass) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Der Earth Song. Das offene Hemd. Der Kinderchor. Die Hebebühne mit Wind und Nebel. #wettendass— Jan Böhmermann (@janboehm) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Baggerwette. Kinderwette.

Und ein Musicact für die Teeny-Zuschauer! #wettendass ist wieder da. pic.twitter.com/EWZKcew8DX— Jan Böhmermann (@janboehm) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Es ist wahr: #wettendass ist wieder da!— Jan Böhmermann (@janboehm) 8. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Die Eurovisionshymne vor #wettendass wird komplett neu gedacht musikalisch. Irgendwas hiphoppiges (--> junge Leute neu begeistern).— Jan Böhmermann (@janboehm) 11. Oktober 2016

lang="de" dir="ltr">Die Gummibärchen werden durch Geleebananen ersetzt. #wettendass— Jan Böhmermann (@janboehm) 11. Oktober 2016