Geisterfahrer auf Autobahn Dieses Video der Kölner Polizei sorgt für Aufsehen

Von red/dpa 07. September 2017 - 08:41 Uhr

Die Polizei Köln geht in den sozialen Medien gegen Falschfahrer vor (Symbolbild). Foto: dpa

Die Polizei in Köln geht gegen Autofahrer vor, die am Stauende wenden, um die Autobahn zu verlassen: Ein Video, das die Behörde in den sozialen Medien geteilt hat, dokumentiert das „lebensgefährliche“ Verhalten.

Köln - Stillstand auf der A1 bei Köln - und Autofahrer, die am Stauende wenden, um die Autobahn zu verlassen: Ein Video der Kölner Polizei hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. „Lebensgefährlich“ sei das Verhalten, prangerte die Polizei am Mittwoch an. Ein Stauende sei eine der gefährlichsten Stellen auf der Autobahn. „Als wäre es damit noch nicht genug, führen unfassbar rücksichtslose Autofahrer lebensgefährliche Situationen herbei, indem sie im Stau wenden und die Autobahn als Falschfahrer verlassen“, hieß es.

Eine Augenzeugin hatte die Wendemanöver auf der Autobahn gefilmt. „Regulär Auffahrende hätten kaum eine Chance gehabt, dem unerwarteten Gegenverkehr auszuweichen“, warnte die Polizei. Mit dem Video als Beweismittel eröffnete die Kölner Polizei in 13 Fällen Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die gefilmten Autofahrer. Ihnen droht der Verlust des Führerscheins. In besonders schweren Fällen kann ein ähnliches Vergehen sogar mit einer Haftstrafe geahndet werden.