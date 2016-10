Geislingen an der Fils Mit Auto überschlagen und schwer verletzt

Von red 20. Oktober 2016 - 13:34 Uhr

Ein 30-Jähriger gerät in Geislingen an der Fils mit seinem Auto in den Grünstreifen, beim Gegenlenken überschlägt sich der Wagen. Der Mann wird schwer verletzt.





Geislingen an der Fils - Bei einem Unfall bei Geislingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist am späten Mittwochabend ein 30-jähriger Citroën-Fahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, war der Mann gegen 22.30 Uhr in einer Linkskurve zwischen Nellingen und Türkheim nach links auf den Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken schleuderte das Auto nach rechts in die Leitplanke, fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich.

Der 30-Jährige wurde eingeklemmt. Er musste von der alarmierten Feuerwehr geborgen werden. Nach ersten Zeugenvernehmungen war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 3000 Euro. Der schwer verletzte 30-Jährige kam in eine Klinik.