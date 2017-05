Geislingen 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Von ps 26. Mai 2017 - 12:38 Uhr

Zwischen Türkheim und Geislingen ereignet sich am Donnerstag ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein 27-jähriger Motorradfahrer gerät auf die Gegenfahrbahn und kracht mit einem Auto zusammen. Er wird schwer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Geislingen - Am Donnerstag ist ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer gegen 18.15 Uhr zwischen Türkheim und Geislingen (Kreis Göppingen) unterwegs. In einer Rechtskurve kam die Yamaha auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Auto unterwegs. Der Motorradfahrer bremste. Allerdings nicht mehr rechtzeitig. Er prallte gegen das Auto. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er kam in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Totalschaden.

Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Die Feuerwehr Geislingen war ebenfalls vor Ort. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung war die Straße einseitig gesperrt.