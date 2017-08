Geiselnahme in Holland Täter hat Frau in Radiosender in der Gewalt

Von red/dpa 17. August 2017 - 09:43 Uhr

Im Gebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) in Hilversum hat es eine Geiselnahme gegeben. Foto: ANP

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in einem Radiogebäude in Holland als Geisel genommen worden. Sie werde von einem Mann mit einem Messer bedroht. Die Polizei stehe in Kontakt mit dem Täter.

Hilversum - Wegen einer Geiselnahme hat die niederländische Polizei am Donnerstag ein Gebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (NPO) in Hilversum bei Amsterdam abgeriegelt. Dort bedrohe ein Mann eine Frau mit einem Messer, berichtete der Nachrichtensender NOS. Die Polizei bestätigte die Geiselnahme. Die Lage werde als ernst eingeschätzt. Es sei ein Vermittler eingesetzt worden, der mit dem Geiselnehmer verhandeln soll.

Der Mann soll die Frau am Morgen auf einem Parkplatz vor dem Haus bedroht und sie dann gezwungen haben, mit ihm in das Gebäude zu gehen. Dort befinden sich Studios mehrerer Rundfunksender, darunter der bei Jugendlichen populäre Musiksender 3FM. Der Sendebetrieb gehe ungestört weiter, teilte die Redaktion mit. Man habe die Türen verriegelt und sei von der Geiselnahme nicht betroffen.