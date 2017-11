Sexismus-Vorwürfe ARD entschuldigt sich bei Verona Pooth

Von red/dpa 14. November 2017 - 09:49 Uhr

Verona Pooth äußerte sich in der Sendung „Anne Will“ zur Sexismus-Debatte. Foto: dpa

Das Team von „Anne Will“ hat sich nach Sexismus-Vorwürfen bei Verona Pooth entschuldigt. Bereits 2015 hatte es in der „Tagesschau“ Vorwürfe wegen eines ähnlichen Falls gegeben.

Berlin - Berlin (dpa) - Das Team der ARD-Talkshow „Anne Will“ hat sich für einen Kameraschwenk über die nackten Beine von TV-Star Verona Pooth entschuldigt. Die Regie hatte in der Sendung am Sonntagabend zum Thema Sexismus eine Kamerafahrt von Pooths rosa Stöckelschuhen aufwärts gezeigt, während „Vice“-Chefredakteurin Laura Himmelreich sprach. „Der Kameraschwenk (...) ging gar nicht! Das widerspricht unseren redaktionellen und bildlichen Grundsätzen. Der Regisseur bedauert den Fehler“, hieß es dazu am Montag auf der offiziellen Twitter-Seite der Sendung. „Im Übrigen hat Verona Pooth unsere Entschuldigung entspannt aufgenommen.“

Mehr zum Thema

Pooth sagte der „Bild“ zum kritisierten Kameraschwenk: „Der arme Kameramann - warum soll er denn nicht diesen Schwenk machen? Das ist sicher nicht sexistisch.“ In der Sendung hatte sie zuvor erzählt, sie habe in ihrer Karriere selbst Sexismus erlebt, allerdings „nie eine Nötigung in einer Form, die mir einen Schaden zugefügt hat“.

Bereits 2015 Sexismusvorwürfe in „Tagesschau“

Die ARD hatte sich bereits 2015 mit einer Kamerafahrt über die Beine der FDP-Politikerin Katja Suding in der „Tagesschau“ Sexismusvorwürfe eingehandelt. Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, entschuldigte sich damals und schrieb: „Der Beine-Schwenk gehört auf den Index.“