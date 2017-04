Vor Spiel beim VfB Stuttgart Wie Union Berlin bei Twitter der erste Treffer gelingt

Von pav 24. April 2017 - 12:51 Uhr

Optimistisch und humorvoll: die Fans von Union Berlin vor dem Zweitliga-Spiel in Stuttgart.Foto: dpa

Bis zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart und Union Berlin sind es nur noch wenige Stunden. In den sozialen Medien bringen sich die Berliner bereits in Stimmung und zeigen Humor.

Stuttgart - Das Stadion ist etwas für Nostalgiker, die Vereinshymne singt Nina Hagen – Union Berlin ist der etwas andere Fußballclub. Kein Wunder also, dass man an der „Alten Försterei“ in Köpenick auch einen ganz besonderen Humor pflegt. Und so haben die Verantwortlichen der „Eisernen“, gegenwärtig Tabellen-Vierter der Zweiten Liga, wenige Stunden vor dem Duell beim VfB Stuttgart via Twitter die Lacher auf ihrer Seite.

So heißt es im Tweet des offiziellen Union-Kanals: „Verrückt! Mehr Berliner auf dem Weg nach Schwaben als umgekehrt. (Späßle!)“, angereichert durch ein Foto mit dem – in diesem Fall durchaus passenden – Wortspiel: „Heilig’s Blechle? Eisern!“ Nunmehr bleibt abzuwarten, ob seitens des VfB Stuttgart noch ein angemessener Konter erfolgen wird – doch allen VfB-Fans wäre es sicherlich am liebsten, wenn die „Jungs aus Cannstatt“ die passende Antwort auf dem Platz geben und am Abend drei enorm wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten aus der Hauptstadt einfahren würden.

