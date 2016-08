Gegen SV Sandhausen Mit dieser Aufstellung startet der VfB

Von Heiko Hinrichsen 26. August 2016 - 17:48 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am dritten Spieltag der zweiten Bundesliga beim SV Sandhausen. Gegen den Verein aus Nordbaden setzt VfB-Trainer Jos Luhukay auf folgende Elf.





12 Bilder ansehen

Sandhausen - Den Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart erwartet in Sandhausen eine Hitzeschlacht. Eine Stunde vor dem Anpfiff zeigte das Thermometer an der Haupttribüne des 15.000 Besucher fassenden Hardtwaldstadions noch 33 Grad. Anpfiff der Partie acht Kilometer südlich von Heidelberg ist um 18.30 Uhr. Dafür ist die Anreise der Stuttgarter kurz gewesen: Denn das Team um den Cheftrainer Jos Luhukay hat die Nacht vor der Partie in einem Hotel in Leimen, der Heimat des dreimaligen Wimbledonsiegers Boris Becker, verbracht.

Mit Sandhausen verbindet den VfB keine gute Erinnerung. Denn der bisher einzige Pflichtspiel-Vergleich beider Clubs vom August 1995 im DFB-Pokal ging verloren. 15:14 nach Elfmeterschießen hieß es damals aus Sicht des SVS, der den Bundesligisten aus Stuttgart mit dem magischen Dreieck Giovane Elber, Krassimir Balakov und Fredi Bobic damals sensationell aus dem Cup-Wettbewerb kegelte. Neben dem Schweizer Cheftrainer Rolf Fringer fungierte damals der heutige Bundestrainer Jogi Löw als Assistent.

Diesmal hat der Niederländer Lukukay beim VfB das Sagen. Und der 53-Jährige beginnt in Sandhausen mit derselben Startelf wie beim 3:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Homburg, wie unsere Bildergalerie zeigt.

