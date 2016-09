Gegen Menschenhandel Amal Clooney und Ex-IS-Gefangene treffen Kretschmann

Von red/dpa 12. September 2016 - 16:26 Uhr

Amal Clooney – hier mit ihrem Mann George Clooney bei der Berlinale – kämpft mit einer Ex-IS-Gefangenen gegen Menschenhandel.Foto: dpa

Die ehemalige Gefangene der Terrormiliz IS, Nadia Murad und ihre Anwältin Amal Clooney haben sich am Montag mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann getroffen. Sie kämpfen gemeinsam gegen Menschenhandel.

Stuttgart - Die in Baden-Württemberg lebende Ex-Gefangene der Terrormiliz IS, Nadia Murad, kämpft mit ihrer Anwältin Amal Clooney gegen Menschenhandel. Am Montag traf die 23-Jährige aus dem Nordirak und Clooney, die Ehefrau von Schauspieler George Clooney, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart zusammen. Er hatte ein Sonderprogramm für missbrauchte Frauen und Kinder aus dem Nordirak initiiert, Baden-Württemberg gewährte rund 1000 IS-Opfern Schutz.

Murad wird laut Staatsministerium an diesem Freitag von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zur Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Opfer des Menschenhandels ernannt. Anwältin Clooney vertritt sie und will ihr Anliegen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen.