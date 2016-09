Gegen Flüchtlinge Das steckt hinter der Thomalla-Hetze

Von mrz 30. September 2016 - 22:07 Uhr

Sophia Thomalla löst mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken einen großen Shitstorm aus. Foto: Deichmann

Sophia Thomalla lästert gegen Flüchtlinge. Und löst damit einen heftigen Shitstorm aus. Wenig später löst sie die ganze Aktion auf.

Stuttgart - Es hat nicht mal eine Stunde gedauert, dann löste Sophia Thomalla ihre geschmacklosen Beiträge auf Twitter, Instagram und Facebook gleich selbst auf. Kurz vor 21 Uhr hatte sie mit einem Vergleich von "Kleinen Titten" und Flüchtlingen (lesen Sie hier den ganzen Beitrag) für einen heftigen Shitstorm im Netz gesorgt.

45 Minuten später zeigte sie sich dann in einem weiteren Beitag mit Moderator Micky Beisenherz und schrieb dazu: "Leute, Leute...2000 Follower mehr in 45 Minuten. Nur mit Titten und Flüchtlingen....Q.e.d." - also "was zu beweisen war".

lang="de" dir="ltr">Leute, Leute....

2.000 Follower mehr in 45 min. nur mit Titten und Flüchtlingen... Q.e.d. @MickyBeisenherz pic.twitter.com/Q87wfdvE8R— Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) September 30, 2016

Noch einmal 20 Minuten später fügte sie hinzu: "Ein Experiment und mal bewusst provoziert. Wir wollten sehen, wer tatsächlich allen Ernstes denkt, das DAS ERNST gemeint war... Wahnsinn."

lang="de" dir="ltr">Ein Experiment und mal bewusst provoziert. Wir wollten sehen, wer tatsächlich allen Ernstes denkt, das DAS ERNST gemeint war... Wahnsinn.— Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) September 30, 2016

lang="de" dir="ltr">Ein Experiment mit Flüchtlingshetze. Großartig, Frau Thomalla https://t.co/9pAElarVlh— Tine1904 (@TineMaschine) September 30, 2016

lang="de" dir="ltr"> #Thomalla bekommt ihre Aufmerksamkeit. Dieses Mal: Titten und Flüchtlinge. Ja ganz hervorragend- NICHT!— Jennifer Dresden (@filtertuete_) September 30, 2016

lang="de" dir="ltr">Ich dachte wirklich, der Account von der #Thomalla wäre gehackt worden. Aber dass sie das tatsächlich selbst gepostet hat ... armselig.— Peet. ☀ (@PeetsView) September 30, 2016