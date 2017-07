Gegen Dynamo Dresden VfB-Testspiel live im TV

Von mrz 06. Juli 2017 - 13:56 Uhr

Der VfB Stuttgart um Kapitän Christian Gentner (rechts) testet gegen Dynamo Dresden. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart bestreit im Rahmen des Trainingslagers in Grassau ein Testspiel gegen Dynamo Dresden. Die Partie wird live bei Sport1 übertragen.

Stuttgart - Die beiden Ligaspiele gegen Dynamo Dresden aus der vergangenen Zweitliga-Saison dürften jedem Fan des VfB Stuttgart in Erinnerung geblieben sein. Nachdem es im Hinspiel in Dresden eine 0:5-Niederlage setzte, holte der VfB im Rückspiel einen 0:3-Rückstand auf und erreichte noch ein 3:3-Unentschieden.

Im Rahmen des ersten Trainingslagers in Grassau kommt es nun zu einem Wiedersehen zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden. Am 12. Juli treffen beide Teams in Heimstetten aufeinander (18 Uhr). Das Testspiel wird live von Sport1 übertragen.

Wie der Sender auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, sind derzeit keine weiteren Live-Übertragungen von VfB-Testspielen geplant (auf welche Gegner die Stuttgarter treffen, lesen Sie hier).