Gefesseltes Mädchen in Heilbronn Elfjährige hüllt sich weiter in Schweigen

Von red/dpa 22. September 2017 - 09:11 Uhr

In Heilbronn war eine Elfjährige gefesselt gefunden worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Mädchen war am Mittwoch gefesselt in einem Heilbronner Weinberg gefunden worden. Die Polizei untersucht nun die Spuren an den Fesseln. Die Elfjährige gibt an, nicht zu wissen, wie es in den Weinberg gekommen sei.

Heilbronn - Nach dem Fund eines gefesselten elfjährigen Mädchens in einem Heilbronner Weinberg untersucht die Polizei Spuren an den Fesseln. Eine kriminaltechnische Untersuchung der Plastikfesseln solle Hinweise auf den Hergang geben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Kind mache weiterhin keine Angaben. Es bleibe bei seiner Erklärung, nicht zu wissen, wie es am Mittwochabend in den Weinberg gekommen sei. Nach Angaben der Polizei wird nicht ausgeschlossen, dass das Mädchen mit der Tat Aufmerksamkeit erregen wollte. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass sich der Fall im Zuge weiterer Ermittlungen „relativ schnell aufklären wird“.