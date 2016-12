Gefährliche Weihnachtsgrüße Mit diesen Tipps schützen Sie sich vor Online-Betrügern

Von jbr 19. Dezember 2016 - 12:41 Uhr

Verbraucherschützer warnen davor, dass Betrüger in der Weihnachtszeit vermehrt Phishing-Mails verschicken, um an Nutzerdaten und Passwörter zu gelangen. Wir geben Tipps, wie Sie die falschen Weihnachtsgrüße erkennen.





Stuttgart - Die Angebote klingen verlockend: Große Online-Unternehmen verlosen in der Adventszeit ein iPhone 7, selbsternannte Geschäftspartner bieten einen unschlagbaren Deal an und wildfremde Menschen verschenken Gutschein-Codes. Doch oft verbergen sich Betrüger hinter den vermeintlich lukrativen Geschenken. Laut dem Verein „Deutschland sicher im Netz“ (DSIN) nutzen Datendiebe vor allem die Zeit der Weihnachtsgrüße, um so genannte Phishing-Mails zu verschicken. Der Verein warnt die Verbraucher ausdrücklich davor, auf Links und Anhänge dieser Nachrichten zu klicken.

Das Ziel der Betrüger: Sie wollen an Nutzernamen und Passwörter für Plattformen wie Amazon, Paypal und Ebay gelangen. Dafür fälschen sie Absender und Websites, die täuschend echt scheinen können und auf den ersten Blick genau so aussehen, wie die Anmelde-Formulare der echten Seiten. Doch sobald sich die Nutzer auf den Fake-Seiten anmelden, landen die Zugangsdaten bei den Betrügern.

Dem Verein DSIN zufolge, der unter der Schirmherrschaft des Innenministeriums steht, sind solche Phishing-Angriffe gleich nach Virenbefall die größte Bedrohung für Netznutzer in Deutschland. Aber nur 41 Prozent der Befragten kennen demnach den Phishing-Schutz ihres Mailprogramms, nur acht Prozent aktivieren diese Sicherheitsmaßnahmen auch.

