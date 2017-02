VfB-Fanshop Trikots der Neuzugänge sind auch schon begehrt

Von Elke Rutschmann 05. Februar 2017 - 12:36 Uhr

Viel Arbeit vor dem Rückrunden-Heimauftakt: Johanna Krimmer beflockt im VfB-Fanshop Trikots mit den Namen der neuen Spieler.Foto: Lichtgut / Oliver Willikonsky

Die Strahlkraft der Roten ist ungebrochen: 35 000 Tickets für das Spiel gegen Düsseldorf wurden schon geordert, 40 000 Fans sollen zum Heimspielauftakt in der Rückrunde kommen. Der Andrang im Fanshop verspricht einiges: Die Trikots der Neuzugänge sind schon begehrt.

Stuttgart - Eine junge Frau greift nach einem Kapuzenpulli aus der VfB-fairplay Serie, die aus zertifizierter Baumwolle gemacht werden, zwei Fans interessieren sich für das Trikot vom sogenannten Mentalitätsmonster Kevin Großkreuz und Björn Schnitzler verschafft sich einen Überblick übers Sortiment. Es ist jede Menge Betrieb an diesem Samstagnachmittag im Fan-Shop des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße 73. Eine Mitarbeiterin beflockt Trikots mit den gewünschten Aufdrucken, am Ticketschalter hat sich eine kleine Schlange gebildet. Björn Schnitzler ist mittlerweile auch fündig geworden und hat seine Einkäufe in der braunen Papiertüte mit dem VfB-Logo verstaut. Einen Schnulleranhänger für den Nachwuchs, einige Aufkleber und eine Jacke für seine Frau hat er erstanden.

Noch sind die Fans geduldig – und optimistisch

Der Stuttgarter ist Mitglied beim Verein, hat für die zweite Liga eine Dauerkarte geordert und wird am Montag auch gegen Fortuna Düsseldorf beim ersten Heimspiel der Rückrunde im Stadion seinen Lieblingsclub anfeuern. Die Trauerarbeit nach dem Abstieg hat er hinter sich. Und wie die meisten anderen Anhänger redet er sich Mut zu, dass doch alles gar nicht so schlimm sei und man nur mal falsch abgebogen ist. Man kann es schon mal aushalten in der Zweitklassigkeit. Aber höchstens bis zum nächsten Sommer. „Die Geduld ist nicht unendlich, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, dann wird es ganz schwer noch einmal so eine Euphorie zu erzeugen“, sagt Björn Schnitzler.

Diese Euphorie spiegelt sich im aktuellen Allzeithoch von 48 400 Mitgliedern und einem Zuschauerschnitt von 48324 Zuschauern wider – davon träumen einige Erstligisten. Die Strahlkraft der Roten ist damit also ungebrochen. Und auch die Trikots der Winterneuzugänge, an deren Namen man sich erst gewöhnen muss, sind bereits gefragt – von Jérôme Onguéné wurden bereits zwei Leibchen bestellt und eines von Josip Brekalo.

Montags entscheiden sich viele Fans spontan

Für das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wurden bislang 35 000 Tickets geordert. Es werden noch einige dazukommen. „Viele Leute entscheiden sich spontan, machen es vom Wetter oder davon abhängig, wenn sie mit der Arbeit fertig sind“, sagt Fan-Shop Mitarbeiterin Monika Hauber. Andreas Gesierich und sein zehnjähriger Sohn Tobias aus der Nähe von Schwäbisch Hall werden nicht dabei sein können. „Die Montagabendspiele gehen für uns leider nicht wegen Schule und der Anfahrt“, sagt Andreas Gesierich. Dreimal waren die beiden in der Hinrunde in der Mercedes-Benz Arena. Diesmal werden sie den Antritt bei Sport1 im Fernsehen verfolgen. Und der Tipp? „Sie müssen jetzt nachlegen, nachdem Hannover verloren hat“, sagt Tobias.

Er selbst entscheidet sich für ein T-Shirt und einen Sweater. Als Belohnung für das gute Halbjahreszeugnis, wie der Vater verrät. Der Zehnjährige steht auf Christian Gentner und Simon Terodde. „Der Gentner ist einfach ein guter Typ und Terodde ein super Stürmer“, sagt der Hobbykicker.

Auf Terodde steht auch Nicolas Bauerle (13) aus Neugereuth, der gerade einen schwarzen Kapuzenpulli aus der Kollektion Graffiti probiert auf dem neben dem Stadion auch der Fernsehturm zu sehen ist. Er ist mit seinem Vater Elmar unterwegs, der sehr angetan ist von der Arbeit von Trainer Hannes Wolf. Doch der größte VfB-Fan in der Familie ist die Mutter, die kaum ein Heimspiel verpasst. Die Bauerles rechnen mit einer spannenden Saison. „Das wird ein Kampf bis zum Schluss“, sagt Nicolas.