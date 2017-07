Gedenken an Chester Bennington Festival-Besucher singen Linkin-Park-Song

Von cfg 24. Juli 2017 - 11:34 Uhr

Fans trauern um den verstorbenen Linkin Park-Sänger Chester Bennington Foto: AP

Es war der Gänsehaut-Moment beim Parookaville-Festival: 40.000 Festival-Besucher singen zu Ehren von Sänger Chester Bennington den großen Linkin-Park-Hit „In the End“.

Weeze - Beim Parookaville-Festival in Weeze bei Düsseldorf haben Besucher zu Ehren des verstorbenen Chester Bennington gesungen. Diese Minuten sorgten bei vielen für Gänsehaut-Momente, und auch im Internet rührten sie die Fans. Das niederländische DJ-Duo Showtek stimmte den Linkin-Park-Song „In the End“ an, nach dem ersten Refrain übernahmen schließlich die 40.000 Fans und sangen den Welthit zu Ende. Im Hintergrund lief eine Bildershow über Chester Bennington.

Mehr zum Thema

Der Linkin-Park-Frontmann wurde am vergangenen Donnerstag tot aufgefunden. „In the End“ ist eines der bekanntesten Lieder der Band und erschien auf ihrem Debütalbum „Hybrid Theory“.

Über drei Millionen Mal wurde das Video auf der Facebook-Seite von Parookaville bereits abgerufen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/.