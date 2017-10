Gay-Pride-Parade in Taiwan So ausgefallen demonstrieren Homosexuelle in Taipeh

Von red/dpa 28. Oktober 2017 - 15:06 Uhr

Mehr als 100.000 Menschen haben in Taiwan für die Rechte von Homosexuellen demonstriert. Wir haben die besten Bilder der Gay-Pride-Parade.





25 Bilder ansehen

Taipeh - In Taiwan sind nach Angaben der Veranstalter am Samstag mehr als 110 000 Menschen für die Rechte von Homosexuellen auf die Straße gegangen. Dies sei die höchste Teilnehmerzahl seit der ersten Gay-Pride-Parade auf der Insel vor 15 Jahren. Die Teilnehmer marschierten zum Sitz von Präsidentin Tsai Ing-wen in der Hauptstadt Taipeh und forderten ein Gesetz zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe sowie geschlechtergleiche Sexualerziehung.

Taiwans oberster Gerichtshof hatte im Mai gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt und das Parlament aufgefordert, dies innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Aktivisten bemängeln, dass seitdem seitens der Regierung nichts passiert sei.