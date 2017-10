Gavin Rossdale über Sophia Thomalla "Ja, sie ist meine Freundin"

Von (hom/spot) 10. Oktober 2017 - 14:50 Uhr

Sophia Thomalla begleitet ihren Freund Gavin Rossdale aktuell auf Tour Foto: [M] Imago/Future Image/HollywoodNewsWire/ImageCollect

Gavin Rossdale ist aktuell mit seiner Band Bush auf Tour. Immer mit dabei: Sophia Thomalla. Im Interview mit spot on news spricht der Brite nun endlich Klartext über seine Beziehung mit dem deutschen Model.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sophia Thomalla (28) und Bush-Frontmann Gavin Rossdale (51) ein Paar sind. Doch offiziell bestätigt hatte das bisher keiner von beiden. Bis jetzt! Am Montagabend traf die Nachrichtenagentur spot on news Rossdale in München zum Interview. Der Brite ist aktuell mit seiner Band und dem neuen Album "Black And White Rainbows" auf Tour. Bevor es auf die Bühne ging, zeigte er sich im Backstagebereich ganz entspannt und hatte keine Probleme damit, auch über die Beziehung mit Sophia zu sprechen.

So gestand er, dass er zunächst nicht wusste, dass Sophia in Deutschland eine Berühmtheit ist. Das sei ihm "nur langsam bewusst geworden". Mit Deutschland verbinde ihn aber eine lange Geschichte, und nun auch noch "eine deutsche Freundin zu haben, ist so positiv", freut sich der Rocker und schiebt hinterher: "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll."

Das neue Bush-Album "Black And White Rainbows" können Sie hier bestellen, streamen oder als MP3 herunterladen

So haben sie sich kennengelernt

"Ja, sie ist meine Freundin", bekräftigt er sogar noch einmal selbst seinen Beziehungsstatus. Doch wie haben sich der Rocker und das Model eigentlich kennengelernt? "Über einen sehr guten Freund von mir", verrät Rossdale und scherzt, dieser sei nun in seiner Freundesliste ganz nach oben geklettert. Als Dank für den Kontakt zu Sophia werde er "ihm auf jeden Fall ein wirklich gutes Weihnachtsgeschenk besorgen".

Nach dem München-Konzert geht es jetzt für Rossdale und seine Jungs von Bush weiter nach Lissabon, wo ihre Tour durch Nordamerika und Europa am Mittwoch nach rund vier Monaten endet - und in dieser Zeit fast immer an seiner Seite: seine Sophia.