Gastroszene in Stuttgart Brauerei will an den Palast ziehen

Von Sven Hahn 16. August 2017 - 15:07 Uhr

Die Nachbarschaft der Kultkneipe Palast der Republik wird sich deutlich verändern. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Apple-Händler Gravis zieht um. Als künftige Nachbarn der Kultkneipe Palast der Republik bringen sich die großen Brauereien ins Spiel. Der Macher des Palasts hofft auf eine neue Diskothek anstelle von Systemgastronomie.

Stuttgart - Die Nachbarschaft der bei vielen Stuttgartern beliebten Bar Palast der Republik wird sich sehr bald deutlich verändern. An einem warmen Sommerabend setzen sich die Gäste vor die Schaufenster des Apple-Händlers Gravis. Doch in Zukunft könnten genau an dieser Stelle die Tische eines neuen Lokals stehen. Palast-Chef Stefan Schneider versucht, der kommenden Konkurrenz entspannt entgegenzusehen. „Ich hoffe auf einen Diskothek“, sagt er. Sein wichtigstes Anliegen: „Hoffentlich gibt das nicht noch eine Systemgastronomie.“

Gravis sitzt an der Ecke Lautenschlager- und Friedrichstraße in einem Gebäude der LBBW Immobilien. Auf Anfrage erklärt die Pressesprecherin des Unternehmens, Brigitte Reibenspies: „Wir bestätigen, dass die Firma Gravis aus unserem Gebäude an der Lautenschlagerstraße ausziehen wird.“ Nach Informationen unserer Zeitung läuft der Mietvertrag des Apple-Händlers bereits Ende dieses Monats aus. Zur künftigen Nutzung will die Pressesprecherin derzeit keine Angaben machen.

Große Stuttgarter Brauerei im Rennen

Doch in Immobilienkreisen gilt die Nachnutzung von Gravis schon als so gut wie ausgemacht. Hinter vorgehaltener Hand wird einhellig davon berichtet, „dass eine große Stuttgarter Brauerei“ ihr Interesse an der Adresse Lautenschlagerstraße 24 angemeldet hat. Das Geschäft wird immer wieder als „heiße Kiste“ bezeichnet – niemand will sich namentlich zitieren lassen, bevor nicht auch die letzten Details geklärt sind.

Auf die Frage, ob in der Umgebung in Sachen Brauereigaststätten nicht bereits ein Überangebot besteht, wollen die Experten einstweilen keine Antwort geben. Fest steht: Dinkelacker ist mit seinem Carls Brauhaus am Schlossplatz vertreten, an der Bolzstraße liegt das Brauhaus Schönbuch.

Nur so viel wird über den künftigen Pächter klar: es muss ein beträchtlicher finanzieller Background für diese Unterfangen vorhanden sein. Umbau, Miete und Einrichtung des neuen Lokals – bei dem auch die Terrasse im ersten Stock mit genutzt werden könnte – sind keine günstige Angelegenheit. Experten sprechen von einem siebenstelligen Betrag. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein inhabergeführter Betrieb das stemmen kann“, sagt Stefan Schneider, der Chef des Palasts der Republik. Schneider betreibt die Kultkneipe in dem ehemaligen Toilettenhäuschen bereits seit Anfang der 1990er Jahre. „Ich wünsche mir, dass wir einen Nachbarn bekommen, der zum Palast passt“, sagt er, „eine Diskothek wie das Unbekannte Tier in den 1990ern wäre toll.“.

Gravis zieht nicht weit weg

Wird der Palast-Chef nach der Vielzahl an Brauereilokalen in seiner Nachbarschaft gefragt, sagt auch er: „Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Sättigung eingetreten ist.“ Schneider versucht, die Entwicklung trotz allem positiv zu sehen. „Ein neuer Nachbar könnte der Ecke einen weiteren Schub geben“, sagt er. Sorgen mache er sich jedoch, dass aufgrund der hohen Kosten am Ende doch eine Systemgastronomie, also eine große Kette, einziehen könnte. Die Namen der aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge des Apple-Händlers will aber auch der Palast-Chef nicht nennen.

Gravis wird in Zukunft im Übrigen nicht weit von seiner bisherigen Anschrift entfernt zu finden sein. Nach Informationen aus Maklerkreisen soll der Apple-Händler einen Mietvertrag für eine der freien Flächen im benachbarten Bülow Carré unterschrieben haben.