Gastro-News für Stuttgart und Region Von Helden, Neueröffnungen und Weinen

Von red/ma/kaw 02. November 2016 - 15:23 Uhr

Regionales auf dem Heldenmarkt in Fellbach, ein Abend voller Wein und Poesie, neue Gastroadressen, noch mehr Wein und ein Geschenk – die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Kirchheim/Neckar - Das Augenzwinkern hat Methode, wenn Timo Brunke und Holger Gayer am Samstag, 12. November, zu einem ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte in die Alte Kelter nach Kirchheim/Neckar kommen. Der eine ist Stuttgarter Slam-Poet, der andere Weinkolumnist der Stuttgarter Zeitung – und im Doppelpack erzählen sie in ihrer „Affäre rot-weiß“ von 20 Uhr an davon, dass Wein und Poesie Liebende sind, die vor lauter Harmonie kaum zum Schmusen kommen. Dabei lassen sie das Publikum mitgenießen: die beflügelnden Weine ebenso wie die geflügelten Worte.

Eintrittskarten zum Preis von 27 Euro (inklusive Weinprobe und Vesper) oder zwölf Euro (nur für die Worte) können telefonisch (07143/94522) oder per Mail (info@kirchheim-n.de) reserviert werden.