Gastro-News für Stuttgart und Region Süße Naschereien auf dem Flugfeld

Von ijs/loj/nay 02. September 2016 - 06:00 Uhr

Ein Leben ohne die türkische Süßspeise Baklava ist denkbar, aber sinnlos.Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein Süßspeisenfest lockt aufs Flugfeld Sindelfingen/Böblingen. Und in der Stuttgarter Gastro-Szene ist Bewegung. Die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Böblingen/Sindelfingen - Zum ersten Mal findet am Wochenende 3. bis 4. Spetember auf dem Flugfeld Sindelfingen/Böblingen der „Sweet&Tasty-Markt“ statt. Die Veranstalter kündigen süße Speisen aus der ganzen Welt an. Nicht nur Crêpes, Donuts und Zuckerwatte können die süßen Zähne in der Region genießen, sondern auch Fudge, Churros, Blakava stehen bereit.

Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Besucher ab 14 Jahren zahlen drei Euro Eintritt.