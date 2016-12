Gastro-News für Stuttgart und Region Spirituosen im Römerkastell

Von ma 28. Dezember 2016 - 11:28 Uhr

Kostspielige Whiskys können auf der Spirituosenmesse in Bad Cannstatt probiert werden.Foto: Lichgut Christian Hass

Die Spirituosenmesse 0711 Spirits in Bad Cannstatt, der nahende Starkbieranstich mit dem Kabarettisten Christoph Sonntag und eine Renovierungspause im Uhlbacher Weinmuseum – die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Bad Cannstatt - Vom 27. bis 29. Januar findet im Römerkastell die Messe 0711 Spirits statt. An allen drei Tagen gibt es Tastings, etwa das Whisky-EinsteigerSeminar am Samstag oder das Ultra-High-EndWhisky-Tasting, in dem Raritäten verkostet werden. Zudem gibt es Proben mit Rum, Wodka oder Kräuterlikör. Karten sind jetzt online erhältlich unter www.0711spirits.de/tickets.