Gastro-News für Stuttgart und Region Schwäbischer Whisky-Tag in Tübingen

Von loj/nay/cr/ma 28. September 2016 - 13:53 Uhr

Schwäbischer Whisky ist zurzeit noch etwas für Liebhaber, wird aber zwischenzeitlich durchaus gekonnt gebrannt im Ländle.Foto: Lichtgut/Volker Hoschek

Ein Pflichtermin für Freunde des schwäbischen Whiskys, gute Nachrichten aus der Stuttgarter Gastro-Szene und eine Weinmesse in Ludwigsburg – die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Tübingen - 16 schwäbische Whiskybrenner sind am Samstag, 1. Oktober, von 12 bis 19 Uhr beim Schwäbischen Whisky-Tag in Tübingen zur Gast. Mehr als 50 Whiskys aus Baden-Württemberg können in der Tübinger Altstadt verkostet werden, die Brenner stehen für eine Beratung und Fachsimpeleien zur Verfügung. Zu essen gibt es schwäbische Backspezialitäten, Maultaschen und Kartoffelsalat.

Der Whisky-Tag ist integriert in den Tübinger Herbst-Regionalmarkt mit mehr als 100 Ausstellern. Es werden bis zu 15.000 Besucher erwartet. Mehr Informationen stehen im Internet unter www.schwaebischer-whisky.com.

Stuttgart-Heslach - Lange hatte man in Heslach Angst, der Ochsen würde nie wieder aufmachen. Das einstige schwäbische Traditionslokal am Bihlplatz ist aber nun frisch saniert, die Kaffeemaschine steht auch bereit.

Zum 1. Oktober eröffnet ­Familie Neumann ihre Brasserie, Mitte Oktober folgt das Restaurant nebenan. Nicht nur ­kulinarisch wird es dort nun mediterran; auch die Außengastro für den Platz ist genehmigt.