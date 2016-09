Gastro-News für Stuttgart und Region Neue Messe für Veganer

Von loj/mri 07. September 2016 - 20:12 Uhr

Veganes Essen, also Speisen ohne tierische Produkte, haben einen festen Platz in der Gastronomie gefunden.Foto: AFP

Eine neue Messe für Freunde des veganen Lebenswandels, ein Sternemenü mit Bierbegleitung und gleich mehrere Feste – die Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Eine neue Messe ist für die Stuttgarter Gastro-Szene angekündigt: Xond, das Label, unter dem der Fanta-4-Manager Andreas Läsker sein veganes Fastfood verkauft, lädt zur Messe in die Phoenixhalle in Bad Cannstatt ein. Am Wochenende Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, werden demnach rund 50 Aussteller aus den Bereichen Essen, Getränke, Kosmetik, Kleidung und Nachhaltigkeit anwesend sein.

Vor der Messe werde ein Aktionsbereich zum Thema Elektromobilität aufgebaut, so die Veranstalter. In der Halle werden ein Food-Bereich, eine Getränke- und Cocktail-Bar und eine Lounge eingerichtet. Angekündigt ist außerdem ein Veranstaltungsprogramm.

Mehr im Internet unter xond.rocks/messe/.