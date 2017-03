Gastro-News für Stuttgart und Region Kulinart lockt ins Cannstatter Römerkastell

Von red/loj/ma 22. März 2017 - 06:00 Uhr

Die Kulinart lockt am Wochenende wieder nach Bad Cannstatt.Foto: www.7aktuell.de | Andreas Friedrichs

Eine kulinarische Messe, ein neuer Imbiss für den Flohmarkt auf dem Karlsplatz, eine neue Feinkostmanufaktur und ein geheimes Dinner – die Gastro-News für Stuttgart und Region.

Bad Cannstatt - Am kommenden Wochenende, 25. und 26. März, findet die Frühlingsausgabe der Genussmesse Kulinart in der Phönixhalle des Römerkastells statt. Mit dabei: Feinkost aus dem Elsass und alpine Wellnesshotels. Die Messe ist am Samstag von 12 bis 22 und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.