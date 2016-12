Gastro-News für Stuttgart und Region Coox & Candy schließt

Von loj/miw 07. Dezember 2016 - 10:29 Uhr

Für Gerichte wie diese ist das Coox & Candy bekannt gewesen.Foto: Archiv

Stuttgart verliert ein veganes Restaurant und der Sternenhimmel über der Stadt ist mal ­wieder in Bewegung. Hier gibt’s unsere Gastro-News für Stuttgart und die Region.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Nach sechs Jahren ist Schluss mit Essen „ohne Muh und Mäh“ in Bad Cannstatt: Wie die Betreiber des veganen Restaurants Coox & Candy auf ihrer Facebookseite mitteilen, ist das Restaurant geschlossen. Auch ein bis vor Kurzem geplanter Umzug in neue Räume finde nicht statt. „Unsere Energie- wie auch Finanzreserven sind nach 6 Jahren aufgebraucht, daher versuchen wir jetzt auch nicht mehr, dass der Umzug doch noch irgendwie klappt,“ heißt es in dem Facebook-Eintrag.

Mehr zum Thema

Das Coox & Candy hat in den vergangenen Jahren die vegetarische und vegane Restaurantszene in Stuttgart angenehm bereichert. Seither hat sich in der Landeshauptstadt aber auch einiges getan, sodass die Auswahl für Vegetarier und Veganer heute größer ist als noch vor einiger Zeit.

Wo Sie vegan und vegetarisch speisen können, erfahren Sie in unserer kleinen Übersicht.

Ihre Facebookseite wollen die Betreiber des Coox & Candy bestehen lassen, um gelegentlich Rezepte zu veröffentlichen. Außerdem stehen die Markenrechte sowie diverse Gerätschaften aus dem Restaurantbetrieb zum Verkauf.