Gastro-News aus Esslingen Von Erdbeerfest bis Jazzfrühstück

Von Kathrin Waldow 30. Mai 2017 - 14:42 Uhr

Anfang Juni lockt das Erdbeerfest in die Esslinger Gassen, Ende Juni das Kirchheimer Stadtfest mit internationalen Spezialitäten. Dazwischen? Eine vegane Pop-Up Bakery, ein Cocktail-Abend mit alten Bekannten, Schirmchendrinks am Stadtstrand und vieles mehr.





Esslingen - Beim Erdbeerfest wird es rot, süß und fruchtig: Die Straßengemeinschaft Küferstraße, Ottilienplatz und Blarerplatz lädt am 3. Juni zum Erdbeerfest in Esslingen ein. In den Gassen gibt es neben jeder Menge Erdbeeren auch Eis, Limo, Herzhaftes und Musik. Außerdem locken die Läden mit Überraschungen rund um die rote Sommerfrucht.

Erdbeerfest, Küferstraße, Esslingen, 3. Juni ab 10 Uhr.