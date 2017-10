Gastro-News aus Esslingen Neuer Grieche im Ratskeller

Von kaw 25. Oktober 2017 - 11:00 Uhr

In Esslingen eröffnen zwei Stuttgarter ein Restaurant, eine Kultkneipe feiert Wiedereröffnung und in Kirchheim steuert ein Biocafé auf sein Ende zu. Die Gastro-News aus dem Kreis Esslingen.





Esslingen/Kirchheim - In Esslingen und der Umgebung tut sich jede Menge Gastronomisches: Nachdem am Rathausplatz erst vor kurzem das Restaurant Entenmanns eröffnet hat, gibt es bereits ein paar Schritte weiter wieder kulinarische Neuigkeiten: Im Ratskeller eröffnet Anfang November das neue griechisch-mediterrane Restaurant Kouzina.

Die beiden Stuttgarter Gastronomen Christos Stanis und Damianos Afentoulidis, die seit 14 Jahren die Kneipe Lange Theke am Rotebühlplatz in Stuttgartbetreiben, wollen sich in Esslingen nun mit original griechischer Küche kulinarisch verwirklichen. Damit führen sie die Tradition des Lokals fort – bereits mehr als 20 Jahre lang wurde hier unter dem Namen Lukulion Griechisches serviert. Nun soll in den frisch renovierten und neu eingerichteten Räumen original hellenische Küche serviert werden.

KouzinaHafenmarkt 1, Esslingen, Telefon: 07 11/25 51 89 90.

