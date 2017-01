Gasstörung auf dem Killesberg 100 Wohnungen derzeit ohne Gas

Von red 27. Januar 2017 - 21:03 Uhr

Am Freitagabend ist es auf dem Killesberg zu einer Gasstörung gekommen. Die Reparaturarbeiten dauern an. Rund 100 Wohnungen sind zurzeit ohne Gas. Möglicherweise dauert die Reparatur bis Samstagmorgen.





Stuttgart - Auf dem Stuttgarter Killesberg arbeitet die Netze BW intensiv an der Behebung einer Gasstörung nahe der Kreuzung Stresemann-/Oskar-Schlemmer-Straße. Weil eine wichtige Leitung abgesperrt werden musste, ist ein großer Teil einer dortigen Wohnsiedlung mit rund einhundert Wohnungen derzeit von der Gasversorgung abgeschnitten, so die Netze BW in einer Pressemitteilung.

Die Experten der Netze BW sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Stresemannstraße ist derzeit in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Wie die Netze BW auf Twitter mitteilt, dauert die Reparatur möglicherweise bis zum Samstagmorgen. Anwohner sind dazu aufgerufen, Wärme in der Wohnung zu halten, also zum Beispiel die Kälte nicht durch offene Fenster ins Haus zu lassen.