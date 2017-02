Gasalarm Kaufland-Filiale in Herrenberg geräumt

Von red/rmu 14. Februar 2017 - 12:58 Uhr

Gasalarm in Herrenberg: Polizei und Feuerwehr evakuieren die Kaufland-Filiale im Schiesstäle, weil Kunden über beißenden Geruch und Atemwegsreizungen klagen.





Herrenberg - Die Kaufland-Filiale in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist am Dienstagmittag wegen eines Gasalarms geräumt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatten Kunden gegen 11 Uhr in dem Markt in der Straße Schiesstäle einen beißenden Geruch wahrgenommen und über Atemwegsreizungen geklagt. Feuerwehr und Polizei rückten an, das Gebäude wurde evakuiert.

Klebstoffdämpfe von Bauarbeiten

Nach erste Erkenntnissen handelt es sich bei dem Gas um Klebstoffdampf, der bei Arbeiten an einem nahegelegenen Flachdach entstanden und dann vermutlich über die Lüftungsanlage in den Markt gelangt sein dürfte. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Gegen 13.20 Uhr konnten Kunden und Mitarbeiter wieder eingelassen werden.

Sieben Menschen wurden wegen Atemwegsreizungen vom Rettungsdienst behandelt, vier kamen vorsorglich ins Krankenhaus.