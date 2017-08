Gas und Bremse verwechselt Pkw-Fahrer drückt Fußgänger gegen Hauswand

Von red/pol 19. August 2017 - 13:02 Uhr

Ein 73-Jähriger hat in Benningen am Neckar Gas und Bremse an seinem Fahrzeug verwechselt. Foto: dpa

Ein 73-Jähriger Mercedes-Fahrer verwechselt beim Wendemanöver Brems- und Gaspedal. Die Folgen sind verheerend: Ein Fußgänger wird schwer verletzt.

Benningen am Neckar - Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Pkw auf der Hermannstraße in Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg). An der Einmündung zur Langestraße wendete der Fahrer seinen Mercedes. Dabei verwechselte er Gas- und Bremspedal.

Der Wagen beschleunigte stark und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde ein dort laufender 31-jähriger Fußgänger zwischen der Hauswand und dem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte des Mercedes erst gegen ein geparktes Fahrzeug und dann quer über die Hermannstraße. Auf der anderen Straßenseite rammte er einen dort geparkten Lkw und kam schließlich zum Stehen.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 73-Jährige erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.