Gas runter auf der A 81 Tempolimits wegen Hitze

Von ps 06. Juli 2017 - 11:41 Uhr

Die Hitze führt zu Tempolimits auf der A 81. (Archivfoto) Foto: dpa

Wegen der hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad gilt von Donnerstag an ein Tempolimit von 80 Stundenkilometer auf der A 81. Der Belag auf der A 8 im Bereich des Stuttgarter Kreuzes wird beobachtet.

Stuttgart - Aufgrund der Hitze mit hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad wird es von Donnerstag an ein Tempolimit auf der A 81 in nördlicher Fahrtrichtung zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und Boxberg und in südlicher Fahrtrichtung zwischen Osterburken und dem Autobahnkreuz Weinsberg geben.

Mehr zum Thema

Die Geschwindigkeitsbeschränkung dient dem Schutz der Autofahrer vor plötzlich auftretenden „blow ups“ (Aufplatzungen) auf älteren Betonfahrbahnen, die bei großer Hitze auftreten können und deren lokales Auftreten nicht vorhersagbar ist.

A 8 wird beobachtet

Im Bereich der A 8 um das Stuttgarter Kreuz, wo der Fahrbahnbelag ebenfalls älteren Datums ist, herrscht wegen aktueller Baustellen bereits auf großen Teilen eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Belag wird hier aber permanent beobachtet. Im Bedarfsfall kann durch die Verkehrsbeeinflussungsanlage kurzfristig das Tempo gedrosselt werden.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt von 10 Uhr bis 20 Uhr. Die Beschränkung auf 80 Stundenkilometer wird wieder deaktiviert, sobald die Temperaturen unter 30 Grad sinken. Nach den aktuellen Prognosen wird die aktuelle Beschränkung bis Montag andauern.