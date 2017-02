Gartenfeuer im Rems-Murr-Kreis Brand gerät außer Kontrolle – Passant rettet Frau

16. Februar 2017 - 22:09 Uhr

Die Wiese nach dem BrandFoto: 7aktuell.de/Karsten Schmalz

Eigentlich hatte sie nur Reisig anzünden wollen, doch dann geriet das Feuer außer Kontrolle. Ein Passant hat einer Frau auf einem Gartengrundstück in Rudersberg möglicherweise das Leben gerettet.

Rudersberg - Eine Frau, deren Alter der Polizei bisher noch nicht bekannt ist, hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem außer Kontrolle geratenen Feuer auf einem Gartengrundstück in Rudersberg Verletzungen zugezogen, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte die Frau auf einer Hangfläche nördlich von Lindental wohl einen Reisighaufen verbrennen wollen.

Feuerwehr braucht eine Stunde zum Löschen

Ein Passant, der gegen 14.35 Uhr auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden war, fand die Frau benommen am Boden liegend vor. Die Feuerwehr benötigte gut eine Stunde, um die in Brand geratene etwa 200 mal 200 Meter große Fläche zu löschen. Die Frau, die wieder ansprechbar war, wurde vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer genau ihre Verletzungen waren, konnte die Polizei noch nicht in Erfahrung bringen.