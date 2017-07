Game of Thrones und VfB Stuttgart So gut passen die Charaktere zu den Bundesligaclubs

Von tak 19. Juli 2017 - 17:24 Uhr

„Game of Thrones“ und die Bundesliga – mit dieser Mischung hat sich ein Twitternutzer auseinandergesetzt und jedem Charakter einen Verein zugeordnet. Auch der VfB Stuttgart ist dabei.

Stuttgart - Bundesliga und „Game of Thrones“, geht das zusammen? Bestens, dachte sich ein Twitternutzer mit dem Namen Bogsz. Für jeden der 18 Clubs suchte er den seiner Meinung nach passenden Charakter aus der Fantasyserie.

Klassenprimus Bayern München etwa erhält Tywin Lannister zugeteilt. Genau wie das zwar inzwischen verstorbene Oberhaupt der Lannister-Familie scheinen die Bayern immer alles im Griff und durch ihr Vermögen Einfluss zu besitzen. Am Ende aber müssen alle sterben – auch ein FC Bayern hat seine Schwächen.

Dass RB Leipzig genau so unbeliebt ist wie Cersei Lannister – eine gewagte These. Aber auch „klug, hat alles geplant“ und die sehr enge Verbindung mit dem Bruder(verein) treffen ebenso auf Cersei wie den RB Leipzig zu.

RB Leipzig - Cersei Lannister



- hated by everyone

- smart, has everything planned

- fucks its brother "RB Salzburg" with every opportunity pic.twitter.com/oekzRK68qX