Game of Thrones Neuer GOT-Teaser gibt Rätsel auf

Von tak 20. Juni 2017 - 14:07 Uhr

Bleibt Cersei Lannister auf dem Eisernen Thron? Foto: HBO/AP

Die siebte Staffel „Game of Thrones“ wird sehnsüchtig erwartet. Nun sind neue Fotos und ein Video aufgetaucht.

Madrid - Fans wird es freuen: Knapp vier Wochen vor dem Start der siebten Staffel „Game of Thrones“ veröffentlichte HBO Spanien ein Promovideo. Beinahe zeitgleich war im Time-Magazine ein Fotoupdate, zu sehen, bevor im sozialen Netzwerk reddit weitere Bilder auftauchten.

Beim Time-Magazine zu sehen: Die Ankunft von Daenerys Targaryen in Dragonstone, dem Stammsitz ihrer Familie. Weiter an der Seite der „Mother of Dragons“: Tyrion Lannister. Über der Flotte fliegen die zwischenzeitlich noch einmal deutlich gewachsenen Drachen. Ein recht imposanter Eindruck, den Daenerys da hinterlassen könnte.

Die auf reddit veröffentlichten Bilder zeigen weitere Details ihres neuen Kostüms – natürlich stilecht mit Drachenschuppen. Einen Blick gibt es auch auf den neuen König des Nordens, Jon Snow. Die Fantasie mancher Fans beflügeln dürfte das Zusammentreffen von Brienne von Tarth und Tormund, machte der raubeinige Wildling doch der Ritterin in der vergangenen Staffel eindeutige Avancen.

Wird hier ein Sieg der Lannisters angedeutet?

Neben aufgeregten Fans gibt es auch im Teaser Einblicke in die Dreharbeiten und bereits abgedrehte Szenen. Wie schon in den vergangenen beiden Trailern sind überwiegend die Hauptcharaktere bei den Vorbereitungen für den kommenden Krieg zu sehen.

Von besonderem Interesse für Fans und Fan-Fiction-Liebhaber: Zum Ende fällt das Banner der Lannisters über eine nicht näher definierbare Mauer. Gelingt es etwa Cersei Lannister den Eisernen Thron zu halten oder sogar ihre Herrschaft auszuweiten? Auch ein Zusammentreffen mit Daenerys Targaryen wird angedeutet. Sehen wir am Ende einen Kampf der Königinnen? Die Auflösung gibt es wohl erst ab dem 17. Juli (US-Start).