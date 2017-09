„Game of Thrones“ Musikshow kommt 2018 nach Deutschland

Von red/dpa 27. September 2017 - 14:15 Uhr

In der Musikshow sollen auch Ausschnitte aus den Staffeln 1 bis 7 gezeigt werden. Foto: HBO

„Game of Thrones“ kommt im kommenden Jahr als Musikshow nach Deutschland. Chor, Orchester und Solokünstler spielen zu Auschnitten aus der Serie. Vier Termine sind geplant.

Berlin - Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ ist 2018 als Musikspektakel in Deutschland zu sehen. Der Komponist Ramin Djawadi wird dabei einen Chor, ein Orchester und Solokünstler dirigieren, wie es in der Ankündigung vom Mittwoch heißt.

Mehr zum Thema

Kit Harrington ist verlobt

Auf dem Programm stehen Musik und Ausschnitte von Staffel 1 bis 7, ein neues eigenes Bühnenbild und moderne Videotechnik. Erste Station in Deutschland ist Berlin am 14. Mai. Dann folgen Hamburg (29.5.), München (4.6.), Frankfurt (7.6.) und Köln (8.6.). Die HBO-Serie beruht auf den Romanen von George R.R. Martin und hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. In Deutschland ist sie im Pay-TV-Sender Sky zu sehen.