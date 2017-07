Game of Thrones Das sind die Titel der neuen Folgen

Von (jic/spot) 08. Juli 2017 - 19:27 Uhr

Kurz vor Staffelstart hat HBO die Titel und Kurzbeschreibungen der neuen Folgen "Game of Thrones" veröffentlicht. Die beantworten eine Frage und werfen dabei jede Menge neue auf.

HBO hat die Titel der ersten drei Folgen der siebten Staffel von "Game of Thrones" verraten und jeweils eine Kurzbeschreibung dazu veröffentlicht. In der ersten Folge "Dragonstone" wird demnach Jon (Kit Harington) die Verteidigung des Nordens organisieren, während Cersei (Lena Headey) sich um Chancenausgleich bemüht. Außerdem heißt es schlicht: "Daenerys (Emilia Clarke) kommt nach Hause." Dieses Detail dürfte ein Rätsel bei Fans lösen, denn bisher war nicht bekannt, ob die Drachenmutter es tatsächlich zu Beginn der Staffel zurück nach Westeros schafft.

Die Informationen der weiteren beiden Folgen werfen jedoch mehr Fragen auf, als sie beantworten. In "Stormborn" wird Daenerys einen unerwarteten Gast empfangen, Jon sich mit einer Rebellion konfrontiert sehen und Tyrion (Peter Dinklage) die Eroberung von Westeros planen. In "The Queen's Justice" hält Daenerys Hof, Cersei schickt ein Geschenk zurück, und ihr Bruder Jaime (Nikolai Coster-Waldau) lernt von seinen Fehlern.

Wer noch nicht auf dem neuesten Stand ist: Hier gibt es die sechste Staffel "Game of Thrones" auf DVD

Um welchen mysteriösen Besucher es sich handelt, welche Fehler Jaime macht und, natürlich, wer am Ende jeder Folge noch leben wird, erfahren Fans schon bald. Am 16. Juli wird die erste Folge der siebten Staffel in den USA veröffentlicht, einen Tag später erfolgt die Ausstrahlung in Deutschland auf Sky.