Gala Dinner in London Herzogin Kate zeigt ihr Babybäuchlein

Von red 08. November 2017 - 11:36 Uhr

Nachdem sich Herzogin Kate eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nimmt sie nun wieder Termine wahr – wie zum Beispiel bei einem Gala Dinner in London. Dabei zeigte sie dank eines eng anliegenden Kleides auch ihr Babybäuchlein.





London - Herzogin Kate hat am Dienstag in London eine Benefiz-Gala zugunsten der Hilfsorganisation des Anna-Freud-Zentrums für Kinder und Familien im Kensington Palace besucht. In ihrem schwarzen Spitzenkleid war sie der Blickfang des Abends: Nicht nur, weil sie in dem engen Kleid eine gute Figur machte, sondern auch, weil dadurch ihr Babybäuchlein zu sehen war.

Kate hatte sich – wie auch bei ihren beiden Schwangerschaften zuvor – wegen starker Schwangerschaftsübelkeit eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch inzwischen kann sie wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

Dass Kate wieder schwanger ist, hatte das Paar bereits Anfang September bekannt gegeben. Das dritte Kind von Prinz William und seiner Frau Kate wird voraussichtlich im April zur Welt kommen. Ob es sich dabei um einen Junge oder ein Mädchen handelt, ist noch nicht bekannt.